Prima pagina Corriere dello Sport | Diabolici! Supercoppa al Milan

Questa è ladel '', in edicola oggi, martedì 7 gennaio 2025. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondoe in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul. Il '' oggi in edicola dedica quasi per intero la suaalla vittoria deldi Sérgio Conceição nella finale dellaItaliana contro l'Inter di Simone Inzaghi. Pazzesco quanto accaduto all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita). Nerazzurri avanti con Lautaro Martínez a fine primo tempo e raddoppio immediato di Mehdi Taremi a inizio ripresa. I rossoneri, a quel punto, si svegliano e guidati da Rafael Leão ribaltano tutto, da 0-2 a 3-2. Il portoghese si guadagna la punizione che Theo Hernández trasforma, poi è lo stesso Theo che regala a Christian Pulisic l'assist per il pareggio.