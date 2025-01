Bergamonews.it - Omicidio di via Tiraboschi, il 28enne in carcere: “Non volevo uccidere, ho rovinato due vite”

Leggi su Bergamonews.it

Ha confermato di aver accoltellato Mamadi Tunkara per gelosia e ha detto di essere dispiaciuto per aver “due”. Davanti al GIP Stefano Storto, assistito dall’avvocato Michaela Viscardi, Sadate Djiram, autore dell’del vigilante del Carrefour di via, ha rilasciato spontanee dichiarazioni. Per il momento non ha voluto rispondere alle domande.Ha detto di aver colpito con un grosso coltello quello che lui riteneva fosse il suo rivale in amore, ma di non aver premeditato l’. Sospettava infatti che Mamadi avesse una relazione con la sua ex, una donna italiana che ha però smentito la circostanza.L’è avvenuto in pieno centro città, intorno alle 15.30 di venerdì 3 gennaio. Pare che Djiram, 28 anni, originario del Togo, abbia atteso Tunkara nel passaggio Cividini che collega viaa via Ghislanzoni.