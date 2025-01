Liberoquotidiano.it - "Non prendono niente": Bennacer si scatena contro l'Inter, esplode una furibonda polemica

Ismaelè stato uno dei grandi protagonisti di questa vittoria del Milan in Supercoppal'. Il giocatore rossonero si èto insieme ai suoi compagni di squadra dopo il trionfo con i nerazzurri. Cori e urla hanno accompagnato la festa del Milan. Un trionfo quello dei rossoneri che è maturato dopo una grande rimontai cugini nerazzurri in vantaggio per 2-0 e poi rimontati 3-2 nei minuti di recupero. Esu Instagram ha esultato mettendo nel mirino l': "Nonil trofeo stasera loro, non".non ha dimenticato il match di tre anni fa quando l'con un'impresa storica travolse il Milan con un netto 3-0. E le sue parole oggi sono proprio rivolte a quel precedente: "Tre anni fa è stata dura per noi, ma oggi non c'è nulla per loro".