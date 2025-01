Ilgiorno.it - Minacciato con un coltello, l’incubo senza fine di Maurizio Pirovano: “Dalla notte del furto non riesco più a dormire”

Imbersago (Lecco) – «Stai fermo o ti ammazzo». Un ladro l’altra mattina all’alba delle 7 hacon un, 50 anni, da 18 gestore del Centro sportivo comunale di Imbersago.abita a Cisano. Domenica è stato svegliato dal sistema di allarme a distanza: una rapida occhiata al telefonino e, dalle telecamere installate appena qualche mese fa, ha visto che nel Centro sportivo c’era un intruso. Lo sconosciuto, con la copertura in cemento di un pozzetto raccattata per strada, stava per sfondare i vetri infrangibili della porta del locale.si è infilato la tuta, è montato in auto e in sette minuti è corso a Imbersago. L’intruso era ancora all’opera. Era un uomo straniero, carnagione olivastra, verosimilmente magrebino, sui 35 d’età, giubbotto chiaro con cappuccio indosso e una mascherina sul volto per coprire i lineamenti.