Macabra scoperta a Riccione | corpo carbonizzato trovato in un’auto in fiamme

Una scena agghiacciante si è presentata ai Carabinieri della Compagnia dinelle prime ore di oggi, quando sono intervenuti in Valconca a seguito di una segnalazione ricevuta al 112. Intorno alle 3 del mattino, una telefonata aveva allertato le autorità sulla presenza diinparcheggiata in strada. Una volta domato l’incendio dai Vigili del Fuoco di Rimini, i militari hanno fatto una: sul sedile anteriore lato guida giaceva uncompletamente.Prime indagini e identificazione del veicoloAttraverso l’analisi della targa del veicolo, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’identità della proprietaria dell’auto. Si tratterebbe di una donna, la cui vettura era utilizzata dal presunto ex marito, ritenuto un 51enne del luogo. Al momento, tuttavia, l’identità della vittima non è stata confermata ufficialmente.