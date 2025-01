Oasport.it - LIVE Sinner-Popyrin 6-4 4-5, Australian Open Opening Week in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Si ferma sul nastro il rovescio del.40-AD Palla break. In corridoio il dritto inside in dell’o.40-40 Non passa la volèe di rovescio di. Parità.40-30 Splendido dritto lungolinea vincente dell’altoatesino.40-15 Risposta aggressiva e solido smash di.40-0 Servizio e dritto a segno per l’oceanico.30-0 Prima esterna vincente dell’o.15-0 Esce male stavolta il drop dalla racchetta di Jannik.5-5 Game. Con un ACEaggancia l’avversario.40-15 Micidiale il dritto in uscita dal servizio dell’italiano.30-15 Servizio e smash a rimbalzo perfetto di Jannik.15-15 Prima al centro vincente del.0-15 Terzo doppio fallo dell’altoatesino.4-5 CONTROBREAK! Decolla il dritto di