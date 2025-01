L’ha annunciato in studio Scelta Martina a Uomini e Donne ora sì che il cerchio si stringe

Leggi su Caffeinamagazine.it

Per l’Epifania si è riunito agli studi Elios di Roma il cast diper una nuova, interessantissima, registrazione. Vedremo tutto in tv nelle prossime settimane – anche se proprio il 7 gennaio Maria De Filippi riprenderà il programma dopo la pausa natalizia – ma le anticipazioni diffuse dai blogger esperti del dating show danno importanti aggiornamenti. Soprattutto sulle troniste rimaste.Stiamo parlando ovviamente diDe Ionnanon e Francesca Sorrentino, dopo l’allontanamento di Michele Longobardi e ancor prima di Alessio Pecorelli per via di segnalazioni pesanti. Per quanto riguarda Francesca, Gemma Palagi spiega che è uscita in esterna con Gianmarco e lui le ha fatto conoscere la sorella. Lei poi ha organizzato un’esterna per Gianluca Costantino e gli ha scritto anche un biglietto molto bello.