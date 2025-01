Ilfattoquotidiano.it - Le ombre sul mercato del lavoro: in un anno meno occupati under 34 e gli inattivi crescono più rapidamente degli occupati

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Mezzo milione di dipendenti stabili e 108mila autonomi in più, 280mila precari in. Gli ultimi dati suldeldiffusi martedì dall’Istat confermano,su, una crescita(+328mila tra novembre 2023 e novembre 2024) più sostenuta rispetto a quella del pil. Ma ribadiscono anche che l’Italia non è un Paese per giovani. A trainare il buon andamento dell’occupazione sono infatti solo gli over 50. Mentre per gli34 trovare un posto resta difficilissimo. E il tasso dità, nella fascia di et più giovane, è esploso a livelli che non si vedevano dall’inizio del 2021, in piena crisi pandemica. Tendenze che – è l’aspetto più preoccupante – sono confermate anche dai numeri corretti dalla componente demografica, che tende naturalmente a far salire il pesoultracinquantenni sulla popolazione complessiva in età da