L'appello di Mattarella: "Dare a tutto il Paese servizi adeguati"

AGI - La festa di Militello in Val di Catania, con le strade e i balconi addobbati con il Tricolore che hanno accolto il presidente della Repubblica, Sergio, imprime un sigillo al giorno in cui si celebra il vessillo simbolo dell'Italia. Gran cerimoniere il sindaco, Giovanni Burtone, storico amico con cui il capo dello Stato ha condiviso una antica militanza politica che ha assunto nei decenni la sfida del rinnovamento. Resistenza, scuola, unità sostanziale del, garantendo a tutti, lavorando per lo sviluppo "delle aree interne, dei comuni montani, delle piccole isole" che "sono il 60% dell'Italia e dove vivono 13 milioni di italiani", sono i fili rossi di questa visita, di cui sono così diventati momenti cruciali la deposizione di una corona d'alloro al monumento degli eroi della resistenza, l'inaugurazione della scuola "Pietro Carrera", recentemente ristrutturata, intitolata all'autore del libro "Il gioco degli scacchi", scritto nel 1617, inventore della cosiddetta difesa siciliana, e l'incontro con la cittadinanza al palazzetto dello sport.