La rinascita del Nuovo Basket Altopascio Ripartita dall’ultima serie ad oggi le ha vinte tutte

Un passato glorioso, con tantaC, un presente fatto di sole vittorie. Un vanto per, negli ultimi anni senza mai giocare in casa o quasi, visto che senza palazzetto dello sport è stata costante la diaspora verso altri impianti, in primis quello di Ponte Buggianese, visto che nella palestra di via Marconi, in alcune categorie, non si poteva giocare. Stiamo parlando del, guidata per decenni da Sergio Guidi. Autoretrocessa durante la pandemia, ha vinto due campionati consecutivi per ritornare in C. La scorsa estate Guidi ha lasciato la società e la franchigia, oltre a proseguire con il settore giovanile, a livello di prima squadra il club rosablu ha ricominciato dalla Divisione Regionale 3, il livello più basso nella pallacanestro toscana. Ilsenior ha vintole partite sinora, l’ultima sabato scorso contro Ludec Porcari.