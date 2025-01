Formiche.net - Kyiv lancia a Kursk la prima offensiva del 2025. Ecco i dettagli

Leggi su Formiche.net

Sin dai primi giorni delil conflitto in Ucraina sembra aver preso nuovo vigore. Negli scorsi giorni le forze armate dihannoto una nuova operazioneall’interno del territorio russo, operazione partita dalle posizioni nell’oblast diconquistate durante il blitzto lo scorso agosto, quando per lavolta gli scontri si sono spostati al di là dei confini con la Federazione Russa. Al momento l’azione ucraina sembra aver portato ad avanzate tattiche e all’occupazione di piccole porzioni di territorio nella parte meridionale di Berdin, nell’area centrale di Russkoye Porechnoye e in quella di Novosotnitsky, piccoli centri abitati siti a nord-est di Sudzha; tuttavia, fonti legate al ministero della Difesa di Mosca e all’universo dei milblogger russi riportano che le forze russe hanno respinto un assalto meccanizzato ucraino vicino a Berdin e alcuni altri attacchi vicino a Novosotnitsky.