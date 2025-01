Ilrestodelcarlino.it - Il prof invalido dopo l’antibiotico: “Affetto e solidarietà dalla gente, ma le istituzioni sono in silenzio”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Macerata, 7 gennaio 2025 – “In questo anno ho ricevuto tante manifestazioni disocietà civile. Ma unassordante dalle”. Il tolentinate Fabrizio Gentili, 48 anni,essore di matematica e fisica al liceo scientifico di Macerata, continua la sua battaglia contro i gravi effetti collaterali dovuti a un antibiotico. Nel luglio 2022 la sua vita è cambiata all’improvvisol’assunzione di un medicinale preso per guarire da un’infezione alle vie urinarie: “Con il Ciproxin, passo dall’essere un atleta, iperattivo per 18 ore ogni giorno, al rimanere immobilizzato sul divano con le fasce alle braccia per evitare di sopportarne il peso. Ero paralizzato dal dolore. Per circa nove mesistato imboccato da mia moglie, dalle mie figlie e dai suoceri”. Da lì è iniziato il peregrinare per ospedali.