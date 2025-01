Ilrestodelcarlino.it - Il biglietto milionario della Lotteria Italia a Pesaro? Gli indizi sul vincitore. Video

, 7 gennaio 2024 – La fortuna con labacia ancora. A chiusura dell’anno di Capitalecultura si è registrata in città una maxi vincita, la seconda in. È stato infatti venduto qui, alla tabaccheria Cardinali di cui è titolare Marcello Bucci, ilmatrice T378442 che è valso il secondo premio alla2025 pari a 2.5 milioni di euro. Tutti i biglietti vincenti nelle Marche / In Emilia Romagna Sempre nello stesso esercizio nel 2021 era stato venduto ildel primo premio, pari a 5 milioni di euro. Oggi come allora mistero sul nome del fortunato: “Abbiamo venduto tantissimi biglietti – spiega la moglie del titolare, Lucia Orazi –, speciematrice T e specialmente nell'ultimo mese. Li hanno comprati pesaresi ma anche tanti turisti”.