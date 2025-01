Golf slitta il rientro di Scheffler | il numero 1 al mondo salta anche il The American Express

Leggi su Sportface.it

il ritorno di Scottie1 delmondiale, costretto are i primi tre appuntamenti sul PGA Tour a causa di un infortunio domestico rimediato a Natale mentre cucinava. “Dopo essermi consultato con il mio team di medici, ho preso la decisione di ritirarmi dal torneo della prossima settimana, The, per dare al mio infortunio più tempo per guarire. Sono fiducioso di poter iniziare la mia stagione all’AT&T Pebble Beach Pro-Am”, ha dettoin una storia apparsa sul suo profilo Instagram. Lo statunitense si è ferito alla mano mentre cucinava a casa, come aveva chiarito il manager Blake Smith: “Il giorno di Natale, mentre preparava la cena, Scottie si è procurato una ferita al palmo della mano destra a causa di un vetro rotto. Piccoli frammenti di vetro sono rimasti conficcati nel palmo, il che ha richiesto un intervento chirurgico.