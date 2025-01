Fiumicino Di Genesio Pagliuca Petrillo e Bonanni | Raddoppiano tassa di soggiorno e degrado

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – “Il Comune diha chiuso il 2024 con l’ennesima dimostrazione di cattiva gestione amministrativa: l’aumento delladie dei costi per gli scavi relativi alla posa di cavi e allacci dei sottoservizi”. Lo dichiarano in una nota stampa congiunta, Ezio Di, Capogruppo PD, Angelo, Capogruppo Lista Civica Ezio, Barbara, Capogruppo Sinistra Italiana e Reti Civiche.“Si tratta di provvedimenti che graveranno ulteriormente sui cittadini e sui turisti, senza che l’amministrazione offra in cambio un piano concreto di miglioramento o razionalizzazione delle spese pubbliche – proseguono i capigruppo – Al contrario, le spese correnti continuano a lievitare senza alcun controllo o trasparenza.A fronte di un’offerta turistica debole e poco attrattiva, questi aumenti sembrano dettati più da logiche politiche di corto respiro che da una visione strategica per il rilancio del territorio.