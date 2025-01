Game-experience.it - Black Myth: Wukong brilla su RTX 5090: gira quasi a 270 FPS con il DLSS 4 nel nuovo trailer

Ilpiù recente di, pubblicato da NVIDIA, ha mostrato il giocore a270 FPS grazie alla tecnologia4 e alla nuova RTX. L’action RPG, sviluppato da Game Science, è già noto per il suo comparto tecnico eccellente, ma l’adozione del4 promette di alzare l’asticella ancora più in alto.Precisiamo immediatamente che questo risultato, importantissimo, deriva dall’utilizzo della Multi Frame Generation del4 che consente di generare fotogrammi aggiuntivi grazie all’intelligenza artificiale, migliorando significativamente la fluidità anche con il ray tracing attivo. Questa tecnologia permette di mantenere prestazioni elevate nonostante il peso grafico del gioco, un aspetto fondamentale per un titolo così visivamente impegnativo.L’aggiornamento che introdurrà il supporto al4 suè previsto a breve e rappresenta una mossa strategica di NVIDIA per promuovere le sue nuove GPU, inclusa la RTX, annunciata di recente.