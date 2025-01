Liberoquotidiano.it - Attimi di terrore in campo, malore per Anna Kalinskaya: interviene il medico | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Inizio sfortunato per. La tennista russa si è sentita male durante una partita ad Adelaide, Australia, ed è stata costretta a ritirarsi. Intervenuto subito il, la fidanzata di Jannik Sinner ha dovuto porre fine alla gara a causa di un infortunio. È accaduto mentre stava affrontando la svizzera Belinda Bencic. Qui la giocatrice russa ha perso subito il primo set 6-2. E a nulla è bastato conquistare un game:ha dovuto alzare bandiera bianca e interrompere il match per motivi fisici. "Auguro adtutto il meglio. Spero che sia pronta per gli Australian Open. Non è il modo in cui volevo vincere – ha sottolineato la Bencic al termine del match -. Ma mi sentivo bene in. Voglio ringraziare tutti per il sostegno. Ho sentito gli applausi di tutti voi. quindi grazie".