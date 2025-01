Isaechia.it - Amici 24, Rudy Zerbi cerca di spronare Chiamamifaro: “Il tuo massimo di oggi è il minimo!”

Dopo la pausa natalizia, questo pomeriggio è tornato in onda anche il daytime di24 e nel corso della puntata odiernaha chiesto di incontrare la sua allieva, reduce dalla vittoria nella sfida affrontata durante l’ultimo pomeridiano.Il maestro ha chiesto di poter incontrare la cantante in quanto non soddisfatto del rendimento di quest’ultima e pertanto ha voluto farle una ramanzina invitandola a riflettere sulle sue potenzialità e su ciò che può effettivamente fare all’interno della scuola:Voglio essere chiaro con te. Ti ho sentito cantare in puntata, ti ho ascoltato in un momento sicuramente difficile per te, il dispiacere per Teodora eliminata, il fatto che tu fossi in sfida, la paura di uscire ti hanno portata a cantare in un modo e a tirare fuori qualcosa che è l’inizio di quello che io voglio.