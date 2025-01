.com - Allineamento planetario: Venere, Saturno, Giove e Marte insieme ogni notte di gennaio

Leggi su .com

ditra quattro pianeti del nostro sistema solare:. I quattro pianeti saranno visibili senza l’ausilio di strumenti in notti limpide e lontano da inquinamento luminoso.15 imperdibili eventi astronomici del 2025 visibili ad occhio nudo: 4 pianeti tutto il mese diNel mese di, gli appassionati di astronomia avranno l’opportunità di osservare un fenomeno affascinante: l’di quattro pianeti visibili a occhio nudo. Secondo la NASA,saranno osservabilisera dopo il tramonto, offrendo uno spettacolo celeste imperdibile.Per ammirare questo, è consigliabile uscire in una serata limpida subito dopo il calar del sole. Nei primi giorni del mese,appariranno nel cielo sud-occidentale, seguiti dapiù in alto eche sorgerà a est.