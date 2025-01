Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, "alla faccia del dottore": Greta rifiuta il cambio? Cosa c'era nel suo pacco

Toscana è stata la protagonista della puntata diandata in onda questa sera, martedì 7 gennaio, su Rai 1. La pacchista al centro dello studio col conduttore, Stefano De Martino, è una geologa e viene dToscana, da Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. E' accompagnata dal fidanzato Francesco, geologo come lei. I due si sono conosciuti all'università e stanno insieme da 8 anni.gioca con ilnumero 20. Nei primi tiri, purtroppo, la concorrente becca subito ilda 100.000 euro e quello da 50.000. Per la sua prima offerta, invece, ilpropone 30.000 euro a, che peròe va avanti. Quando invece arriva l'offerta di un, la concorrente decide di consultare "Lupo", secondo cuinon avrebbe i 300.000 euro nel suo