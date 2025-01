Ilfattoquotidiano.it - “Vivo all’estero perché lavoro con la canapa. In Italia clima repressivo sulla cannabis, ma il proibizionismo ha sempre fallito”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una filiera agricola da mezzo miliardo di fatturato, circa 50mila pazienti in cura, almeno 800 negozi specializzati in prodotti derivati. Dopo l’introduzione del Ddl sicurezza e del nuovo Codice della strada, l’industria dellasi sente sotto attacco, e con lei i fruitori di Thc e Cbd (due dei principi attivi della). E così i grandi imprenditori si preparano alla fuga, e chi già lavora nel settorevede sfumare la speranza di tornare in. Come Alessandro Piumatti, responsabile del mercatono e tedesco della Green House Seed Company di Arjan Roskam, una delle banche di semi più prestigiose al mondo, con sede legale ad Amsterdam. “Queste strette non fanno male solo alle imprese, ma anche ai cittadini. Non dev’essere una battaglia ideologica: è la scienza a dimostrare i benefici di questa sostanza.