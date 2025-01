Ilrestodelcarlino.it - Tutto facile per il Loreto Pesaro. Olimpia battuta e aggancio in vetta

92Castello 58: Delfino 15, Cevolini 2, Battisti 3, Cipriani 14, Mattioli 3, Tognacci 14, Aglio 8, Broglia 9, Gulini 8, Jareci 16. All. Ceccarelli.CASTELLO: Conti S. 16, Castellari 5, Conti L. ne, Gianninoni 2, Alberti ne, D’Ambrosio Angelillo 15, Biasich 5, Galletti 2, Garuti, Torri 3, Zhytaryuk 10. Parziali: 27-17, 50-29, 71-42. Si brinda al PalaMegabox. La prima del 2025 è dolcissima per l’Italserviceche batte l’Castello, sopperendo all’assenza pesante dell’infortunato Matteo Santucci. Vincono e convincono i gialloblù. Quattro i giocatori in doppia cifra, tutti a referto comunque gli uomini di coach Gabriele Ceccarelli, bravissimo a mantenere alta la concentrazione. Due punti importanti, per nulla scontati, a prescindere dalla posizione di classifica degli avversari, giunti nelle Marche senza praticamente nulla da perdere.