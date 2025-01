Corrieretoscano.it - Troppi errori: Il Bisonte cade in casa contro Chieri all’esordio nel 2025

IlFirenze – Reale Mutua1-3 (22-25, 25-23, 20-25, 20-25)ILFIRENZE: Acciarri 6, Malual 18, Butigan 2, Leonardi (L), Battistoni, Baijens 14, Giacomello 2, Nervini 11, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio, Davyskiba 6. All. Bendandi.REALE MUTUA FENERA’76: Bednarek (L2) ne, Spirito (L1), Lyashko ne, Alberti 15, Van Aalen 3, Anthouli 1, Buijs 12, Gicquel 13, Rolando, Zakchaiou ne, Gray 9, Zussino ne, Omoruyi 14, Guiducci. All. Bregoli.ARBITRI: Giardini – MarconiNOTE: durata set 27?, 27?, 24?, 23?; muri punto: Il5,14; ace: Il4,7; spettatori: 806.FIRENZE – Inizio anno con sconfitta per Il Bisont Firenze., 31gratuiti (di cui 16 in battuta e 14 diretti in attacco) per pensare di poter battere una squadra forte come quella di Bregoli, che invece ha saputo capitalizzare i regali aggiungendoci una super prestazione a muro, con 14 monster block totali di cui cinque di Gray e tre della ex Alberti, premiata come mvp del match grazie anche a due ace e 10 attacchi vincenti (col 62 per cento) per un totale di 15 punti realizzati.