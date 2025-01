Ilnapolista.it - Sogniamo Neres e Kvara insieme, i due talenti più puri del campionato sono loro

Leggi su Ilnapolista.it

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamenteimitazioni)COMMENTO ALLA 19° GIORNATA DEL2024-25In vetta al giro di boa. 44 punti.Non campione d’Inverno.Perché quando l’Inter tornerà dall’Arabia dovrà giocarne altre due.E farà certamente sei punti contro felsinei e viola.Firenze è lo stadio ostile dei ricordi brutti di uno scudetto perso in albergo.Ed è lo stadio ostile dei tifosi viola che non rappresentano la città esempio di civiltà nei secoli.Partita spartiacque.Azzurri in emergenza.Priva del miglior difensore e del migliore attaccante.Molti fra i tifosi – quorum ego – firmerebbero per il pareggio.E invece scende in campo una grande squadra.Dominante in ogni reparto.Solida, cinica, spietata.Quello che sorprende di più è la consapevolezza della propria forza.