Scoppia il caso SpaceX Accordo di 15 miliardi di euro per satelliti sicurezza militare e telecomunicazioni Il Governo smentisce

Quotidiano.net - Scoppia il caso SpaceX. Accordo di 1,5 miliardi di euro per satelliti, sicurezza militare e telecomunicazioni. Il Governo smentisce

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 6 gennaio 2024 – Ilitaliano starebbe per concludere un contratto di 1,5dicon-Starlink (la società aerospaziale di Elon Musk) per la fornitura di servizi di telecomunicazione sicuri. La premier Giorgia Meloni riceve alla Ziegfeld Ballroom di New York il 'Global Citizen Award 2024' dell'Atlantic Council da Elon Musk "per il suo ruolo pionieristico di prima donna capo diin Italia, il suo forte sostegno all'Unionepea e all'alleanza transatlantica nonché per la sua presidenza del G7 nel 2024", 24 settembre 2024. ANSA/FILIPPO ATTILI/US PALAZZO CHIGI +++ NPK +++ NO SALES, EDITORIAL USE ONLY +++ A dare per primo la notizia è stato il sito di informazione Bloomberg. E ora la questione sta esplodendo, come era facile immaginare, anche a livello politico per una serie di motivi: La cifra in questione: 1,5diIl settore strategico delle comunicazioni e dellainteressato dall’affare La “controversa” figura di Musk Il potere che sta accumulando a livello planetario in settori strategici La sua vicinanza a Trump (che Meloni ha incontrato nelle scorse ore) L’opportunità di “consegnare” a una società americana (e non italiana opea) queste attività strategiche Il contratto con-Starlink L'Italia è in discussioni avanzate con la Space X di Elon Musk per un contratto di 5 anni che prevede la fornitura aldi servizi di telecomunicazione sicuri, un'operazione dal valore di 1,5di