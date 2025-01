Formiche.net - Papa Francesco, il creativo. L’omelia di monsignor Cavalli a Medjugorje

I circa 2.000 pellegrini italiani che stipavano il “salone giallo”, a, alle spalle della nota chiesa con i due campanili, intitolata a San Giacomo, per la messa celebrata il 30 dicembre dall’arcivescovo Aldo, visitatore apostolico nominato da, forse non si aspettavano una omelia così frizzante.Il porporato, con molta umiltà, si è presentato come un semplice servitore della chiesa, non tanto giovane “con un piede nella fossa”, che si trova acome visitatore apostolico, ossia una sorta di “osservatore” del fenomeno, iniziato, come molti sanno, nel 1981, con le apparizioni e i messaggi della Gospa (la Madonna in croato) a sei ragazzi.Ha spiegato, l’arcivescovo, con la chiarezza del buon parroco, con la pazienza di un umile insegnante, che ha di fronte un pubblico variegato e non universitario, che la Chiesa usa, per prudenza, il termine “presunti” davanti ai messaggi che la Madonna affida ancora oggi, a tre dei sei veggenti, per due ragioni.