Oddo | Inzaghi in campo non ha amici Inter-Milan? Un vantaggio

ha parlato dell’amico Simone, con cui ha condiviso lo spogliatoio della Lazio. Le sue parole anche in merito a.FINALE IN VISTA –vistato da Radio Serie A, a presentare la finale di Supercoppa italiana traci ha pensato l’ex rossonero Massimo. Il suo pensiero sulla gara: «Sarà bella partita tra due grandi squadre, è un derby, quindi sarà ancora più bella.e Conceicao hanno a disposizione due squadre forti, entrambi hanno dimostrato di essere due grandi allenatori. Simone si sta confermando all’, Sergio si è distinto in patria facendo un ottimo percorso. Per Simone innon ci sono, fuori poi ci si abbraccia. Ilpuò battere chiunque.favorita? È campione d’Italia, ha meno problemi, ha una certa continuità nelle corde, ovviamente ha un, ma resta una partita apertissima».