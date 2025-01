Ilgiornaledigitale.it - Nuova Toyota Rav4 2026: informazioni, foto e dati del nuovo suv

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali confermati sullagenerazione della. L’auto dovrebbe essere presentata all’inizio del. Possiamo ipotizzare alcune caratteristiche basandoci su tendenze attuali e anticipazioni del mercato automobilistico. Ecco cosa ci si potrebbe aspettare dalla futura.1. Design EsternoLa, come abbiamo visto con i suoi modelli precedenti, è sempre stata una SUV con un design piuttosto distintivo, e molto probabilmente lagenerazione manterrà questa tradizione. Ci si aspetta un design ancora più dinamico, con linee più affilate, un frontale più aggressivo e una griglia frontale che richiama maggiormente l’estetica delle versioni più sportive della casa, come laGR.Luci a LED più sottili e moderne.