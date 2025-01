Iodonna.it - Nella serie turca in arrivo importanti colpi di scena che alterano gli equilibri già precari tra le famiglie Aslanbey e Sadoglu

I recenti stravolgimenti che hanno movimentato la trama di Hercai hanno messo a dura prova i protagonisti. Reyyan e Miran sono a un punto di non ritorno enuova puntata – in onda stasera alle 21.30 su Real Time – faranno i conti con le scelte dei propri familiari. Scelte spesso operate per il proprio tornaconto, con l’intento di mantenere il segreto su verità inconfessabili. il passato, però, torna sempre a bussare e cominciano a emergere nuovi dettagli che ribalteranno i legami tra Miran e Reyyan e gli altri personaggi.tv storiche: 15 titoli da non perdere X Leggi anche › Stasera a “Hercai”: Elif confessa di aver aggredito Hazar, Miran dice addio a Reyyan Hercai, anticipazioni puntata 6 gennaio 2025Dopo aver ricevuto i documenti per il divorzio, Miran (Akin Akinözü) non si fida più di Reyyan (Ebru Sahin) e ha preso la sua decisione: le loro strade devono dividersi.