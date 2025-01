Thesocialpost.it - Marco cade in montagna: “Mia figlia mi ha salvato così, una vera eroina”

Un’escursione insi è trasformata in un incubo perMenichetti, 56 anni, ex assessore di San Donato Milanese, esperto di mobilità sostenibile, rimasto gravemente ferito dopo una caduta in Valsesia. A salvarlo è stata laViola, appena 16enne, che con una determinazione straordinaria ha percorso chilometri di sentiero innevato e buio per chiamare i soccorsi.La caduta e i primi soccorsiPadre eavevano deciso di trascorrere due giorni tra i monti della Val Sermenza, nella provincia di Vercelli. Sabato mattina erano partiti per un’escursione semplice nei pressi del rifugio Alpe Massero, ma la discesa si è trasformata in tragedia. «Abbiamo perso la strada, i cartelli erano coperti di neve – racconta Menichetti –. Poi ho messo male un piede e sono scivolato per un centinaio di metri».