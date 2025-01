Lapresse.it - Lotteria Italia, 280 biglietti vincenti: premi per 21 milioni di euro

Sale la febbre per lache come ogni anno, nel giorno della Befana, regaleràdiai fortunati che hanno acquistato il tagliano vincente. Il ‘Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita’, ha stabilito di attribuire 280totali per un importo complessivo di 21di. Lo fa sapere l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in una nota. Idei 280saranno così suddivisi.di prima categoria: al 1°o 5di, al 2° 2.500.000, al terzoo 2di, al 4° 1.500.000e al 5°o 1 milione didi seconda categoria: 25da 100miladi terza categoria: 50da 50miladi quarta categoria: 200da 20mila