Movieplayer.it - L’indagine dell’oscurità nel cinema di Robert Eggers, da The Witch a Nosferatu

Leggi su Movieplayer.it

Dall'esordio nel 2015 con l'acclamato Theal suo remake di, il regista ha adoperato i codici dell'horror come strumenti per esplorare i lati oscuri dell'umanità. La domanda rivolta dalla giovane Ellen Hutter, interpretata da Lily-Rose Depp, al professor Albin Eberhart Von Franz, ruolo affidato a Willem Dafoe, riflette l'interrogativo al cuore della nuova versione di, firmata e messa in scena dal regista americano. Ben prima che il Conte Orlok raggiunga la cittadina tedesca di Wisborg, Ellen avverte una presenza misteriosa insinuarsi dentro di lei: una creatura famelica che prende forma nel suo inconscio, in visioni a cui la ragazza non sa fornire spiegazione. L'incipit del film funge, in tal senso, da inequivocabile dichiarazione d'intenti: l'incubo di Ellen è un presagio del Male .