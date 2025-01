Ilgiorno.it - L’abbraccio dei bimbi: Il Piccolo Principe saluta nonna Rosita Missoni

Leggi su Ilgiorno.it

Busto Arsizio (Varese) – Guardava il mondo e l’umanità con gli occhi del cuore, attenta al prossimo e generosa nell’aiuto ma sempre riservata. Non potevanon incontrare nella sua lunga esistenza ‘Il’, la comunità di Busto Arsizio che accoglie bambini e adolescenti provenienti da situazioni di disagio familiare, attualmente sono 45, il piùdi un anno. Nel dolore per la perdita della mamma e dellala famigliaha pensato alla comunità chiedendo donazioni per Ila favore del progetto ‘I Colori per curare’. È commosso il ricordo nel necrologio della comunità bustese, parole di gratitudine nei confronti di “una donna speciale, amica dei bambini e grande esempio per i nostri ragazzi.onluscon affetto una grande donna e una generosadi tutti i bambini”.