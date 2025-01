Ilfattoquotidiano.it - La distruzione di Gaza è un affare di famiglia: “Sfollare i palestinesi e radere al suolo le loro proprietà”, inchiesta sui fratelli israeliani Vach

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È un uomo spietato, negligente e considera tutti gli abitanti della Striscia dicome terroristi, senza distinzione alcuna. Il fratello ha la sua stessa tendenza al sadismo nei confronti dei, impegnato com’è aalqualsiasi cosa sia di. Queste le accuse mosse nei confronti di Yehuda, generale capo della 252esima divisione dell’Esercito israeliano, e del fratello Golan, riservista, da una serie di soldati alservizio nelle Forze di Difesa Israeliane (Idf) e che hanno raccontato al quotidiano Haaretz ciò che hanno visto e sentito durante i periodi trascorsi neireparti. Molti hanno deciso di esporsi perché ritengono che il generale abbia messo in pericolo la vita dei soldati non rispettando i protocolli di sicurezza e non tenendo conto della scarsa preparazione delle truppe.