Jet e spie La storia segreta del Concorde

Recentemente il canale tv Focus ha trasmesso l’interessante documentario “: la”, che racconta l’avventura del trasporto aereo supersonico e della competizione che attorno a questo obiettivo si è sviluppata a partire dai primi anni Sessanta del secolo scorso.Il contesto storico nel quale nasce l’idea di un velivolo passeggeri capace di velocità supersonica e idoneo a coprire rotte transoceaniche è quello della Guerra Fredda, della corsa per la conquista dello spazio e della pulsione per l’emergere di una realtà europea quale nuovo attore globale.Il nucleo fondante della sfida è condiviso da Regno Unito – potenza in declino che intende riaffermare la propria leadership tecnica e ingegneristica e sostenere la propria adesione alla nascente CEE – e Francia, Paese deciso ad affermare e consolidare il proprio ruolo di guida e contenere la crescita dell’influenza tedesca.