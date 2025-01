Inter-news.it - Inter-Milan, questione di ore: Inzaghi certo! Probabile formazione

Ormai è solodi ore per, finale di Supercoppa italiana. Simonesembra ormai deciso sull’undici da schierare. Di seguito laper.ULTIME – La finale di Supercoppa italiana traè ormai alle porte, manca veramente pochissimo. Solamente poche ore. Ormai il dado è tratto sia lato Simoneche quello Sergio Conceicao. I due allenatori hanno già in mente l’undici che partirà dal primo minuto. I campioni d’Italia in carica, arrivati in finale dopo aver battuto per 2-0 l’Atalanta in semifinale, faranno un solo cambio rispetto alla sfida tutta a tinte neroazzurre di giovedì sera. Il cambio ovviamente, com’è già noto,esserà l’attacco e in particolare Mehdi Taremi. L’iraniano prenderà il posto di Marcus Thuram, che nonostante le piccole noie fisiche all’adduttore, siederà in panchina.