Inter-Milan, Inzaghi: "È un derby, sappiamo come sono sentiti: vogliamo vincere"

Alla vigilia deltra, valido per la finale di Supercoppa Italiana a Riyadh, Simonevenuto ai microfoni diTV. Il tecnico nerazzurro ha condiviso le sue riflessioni e le aspettative per una sfida che assegnerà il primo trofeo della stagione. Ecco le sue dichiarazioni. Sull'impostazione della partita: "Abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali, avevo staccato mezza giornata. La partita con l’Atalanta è stata dispendiosa. Cercheremo di recuperare e lavorare anche oggi per arrivare al meglio domani" Se sia diversa o meno da quella in campionato: "È un. C’è un nuovo allenatore con principi ben chiari, lo conosciamo perché lo abbiamo affrontato in Champions. Lo abbiamo visto con la Juventus, è sempre rimasto in partita, non ha mai mollato e ha fatto un grande secondo tempo".