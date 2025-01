Lanazione.it - Il giorno dell’Epifania. A Casole 300 figuranti

Tanti gli appuntamenti come di consueto in occasione. Se qualcuno, come quelli tradizionali sull’Amiata, si è già consumato questa notte, oggi sono in programma quelli canonici. A Siena, oltre agli appuntamenti tradizionali con le forze dell’ordine (alle 12 alla Polizia municipale), il clou è in piazza del Campo alle 17, quando i Vigili del Fuoco - meteo permettendo - faranno calare la Befana dai merli di Palazzo pubblico: Piazza del Campo si trasformerà così in uno scenario magico, con la Befana che incanterà grandi e piccini con un evento che unisce tradizione, emozione e divertimento. Appuntamento coinvolgente ad’Elsa, dove il paese ospita la giornata finale di Praesepium, la grande rievocazione storica vivente. Oggi, tra le 15 e le 19, i vicoli e le piazze del paese valdelsano torneranno a essere un teatro a cielo aperto in cui andranno in scena le vicende, le tradizioni e i personaggi della Betlemme dell’anno zero.