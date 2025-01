Ilrestodelcarlino.it - Filottranese-Ostra senza reti

: Cartechini, Mazzarini, Paesani A. (40’ st Ramazzotti), Lorenzini A. (15’ st Paccamiccio), Baccarini, Ortolani, Tarabelli, Grassi, Paesani N. (25’ st Lucaioli), Carboni (41’ st Stura), Lorenzini T. (28’ st D’Alesio). All. Strappini.: Quagliani, Conti, Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Calcina, Becci (22’ st Landi), Zupo (28’ st Marchetti), Bonvini (22’ st Omenetti), Frulla. All. De Filippi. Arbitro: Dovesi di Ancona FILOTTRANOUn pareggiotra, con i padroni di casa che devono fare a meno di Costarelli squalificato e Coppari e Storani influenzati. Le emozioni si registrano soprattutto nella ripresa con i locali che sfiorano in tre occasioni il gol dal limite, due volte con Grassi e una con D’Alesio. L’, squadra molto solida a centrocampo e molto veloce sugli esterni d’attacco, ci prova fino alla fine, ma invano.