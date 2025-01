Sport.quotidiano.net - Ferguson, l’ora del rilancio. Bologna, un altro passo con Lewis a tempo pieno

Operazione. L’anno nuovo è foriero di buoni propositi e in casace n’è soprattutto uno: rilanciare e ritrovare a, il capitano in campo della conquista della Champions. Quanto sia mancato a Italiano e ai suoi compagni lo scozzese lo raccontano i numeri. Perché lo scozzese è centrocampista a tutto campo: mediano, trequartista, schierato pure da esterno e falso nueve, 13 reti e 5 assist tra il 23 ottobre 2022 e il 13 aprile 2024, giorno dell’infortunio al ginocchio che lo ha costretto sotto i ferri. Conin campo, lo scorso anno, ilha macinato 58 punti in 31 gare, viaggiando alla media di 1,87 punti a partita: in proiezione, 71 punti finali e terzo posto. Senza il suo capitano, rossoblù depotenziati: 10 punti in 7 gare, media da 1,42 punti a partita che sarebbero valse il nono posto con 54 punti.