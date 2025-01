Calciomercato.it - Dumfries più Bisseck: tesoretto da quasi 90 milioni per l’Inter

L’olandese è tornato a essere un punto fermo di Inzaghi, mentre il difensore tedesco sta guadagnando sempre più spazio: in estate via solo per offerte pesantiSecondo derby stagionale, conche cerca il riscatto nei confronti del Milan dopo il ko nella stracittadina di settembre in campionato, oltre ovviamente al poker consecutivo nella Supercoppa Italiana.(LaPresse) – Calciomercato.itSimone Inzaghi si affida ai titolarissimi (al netto delle assenze dei lungodegenti Pavard e Acerbi) dello scacchiere nerazzurro, con la sola assenza di Thuram rispetto alla semifinale vinta giovedì con l’Atalanta. Contro la ‘Dea’ decisiva la doppietta da urlo di Denzel, rinvigorito nelle ultime settimane e che ha scalzato Darmian nelle preferenze del tecnico piacentino sulla corsia destra.