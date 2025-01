Digitale blockchain per monitorare foreste | 60mila euro al progetto più innovativo

Leggi su Ildenaro.it

È online sul portale F&T il bando ‘solutions for monitoring the multifunctionality ofpean forests’, con scadenza fissata al 16 marzo 2025.Questo bando mira a sostenere unche dimostri come soluzioni digitali, come la tecnologia, possano essere utilizzate per creare registri trasparenti, migliorando la fiducia tra gli stakeholder e garantendo l’integrità dei dati per supportare il monitoraggio forestale a livellopeo.In particolare, il bando intende migliorare l’accessibilità, l’affidabilità, la tracciabilità e l’efficienza nella raccolta e nell’analisi dei dati relativi alle.Possono partecipare al bando consorzi o soggetti giuridici eleggibili per finanziamenti nell’ambito di Horizonpe. Il budget ammonta a 60.000, con i quali verrà finanziato un solo