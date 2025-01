Spettacoloitaliano.it - Come finisce Gunpowder Milkshake, Sam muore ? La Spiegazione finale del film

, trama eè un2021 diretto da Navot Papushado. Un thriller tra azione e vendetta, che si ispira vagamente fra John Wick e Kill Bill. Da Lena Headey a Karen Gillian, passando per Michelle Yeoh e Angela Bassett. Protagonista la giovane Sam che lavorasicario per una grande organizzazione criminale. Alla ragazza viene affidata la missione di uccidere un uomo che aveva rubato dei soldi al suo boss, ma il compito si rivela meno semplice del previsto. Per fortuna Sam troverà qualche nuova amica della sua stessa pasta. E poi un aiuto dal passato.? La trama, ile ladeltrama completaSam è una giovane donna che è stata abbandonata a soli 12 anni da sua madre.