Chichi in maglia aquilotta, il sogno si realizza. Attesa a giorni la fumata bianca sull’ingaggio

Una volta definiti gli ultimi dettagli con il Parma, il portiere Leandrozola sarà aquilotto. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli, dopo aver trovato l’accordo con il talento argentino venerdì scorso nella mission in terra ducale (un biennale a cifre più contenute rispetto a quelle percepite in Emilia, tenendo conto cheè in scadenza di contratto a giugno 2025), devono ora trovare una quadra con il Parma, proprietaria del cartellino del giocatore. Parma che, con il prolungamento del contratto al portiere Edoardo Corvi, ha già dato l’idea di chi sarà il vice di Zion Suzuki. Domani o al più tardi mercoledì dovrebbe arrivare la. In caso di intoppi, come già riferito su queste pagine, è pronta la soluzione B con attenzioni rivolte al brasiliano Nicolás David Andrade, classe 1988, di proprietà del Pisa, mai sceso in campo con i nerazzurri nell’attuale campionato o all’atalantino Paolo Vismara, ora alla Sampdoria, in procinto di cambiare aria.