Tentato suicidio in un parcheggio | salvato un giovane a Salerno

Salerno: un giovane straniero, infatti, avrebbe Tentato il suicidio in un parcheggio nei pressi del lungomare, pare per motivi sentimentali. A lanciare l'allarme, un passante che ha notato il tubo attaccato alla marmitta della vettura.Sul posto, gli agenti della. Salernotoday.it - Tentato suicidio in un parcheggio: salvato un giovane a Salerno Leggi su Salernotoday.it Dramma sventato, ieri, a: unstraniero, infatti, avrebbeilin unnei pressi del lungomare, pare per motivi sentimentali. A lanciare l'allarme, un passante che ha notato il tubo attaccato alla marmitta della vettura.Sul posto, gli agenti della.

Potrebbe interessarti anche:

Tenta suicidio in un parcheggio - salvato da operatori Kyma Ambiente

Tarantini Time QuotidianoUn uomo di 44 anni è stato trovato in un parcheggio a Taranto 2, in una pozza di sangue, da due operatori Kyma Ambiente che stavano svuotando dei cassonetti. L’uomo si era ...

Fedez tenta suicidio prima di Sanremo e lettera ai figli : parla Corona

La vicenda che ruota attorno a Fedez e il suo presunto tentativo di suicidio prima di Sarà Sanremo su Rai1 sta facendo il giro del web. A riportare dettagli inediti e scioccanti è stato Fabrizio ...

Tenta il suicidio da Ponte Milvio : salvata dalla Polizia locale

Roma, 9 aprile 2024 – I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in transito su Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di ...

Tentato suicidio in un parcheggio: salvato un giovane a Salerno. Mugnano, tenta il suicidio nel parcheggio del cimitero: salvato da alcuni netturbini. MUGNANO, TENTA IL SUICIDIO NEL PARCHEGGIO DEL CIMITERO: SALVATO DAI NETTURBINI. Frosinone, Studentessa vuole lanciarsi nel vuoto. Salvata dal prof eroe. Ragazza tenta il suicidio a Frosinone, il prof la salva: «Le ho chiesto di ascoltarmi, si è girata e l’ho affe. Frosinone, il prof che ha salvato un'alunna di 17 anni: «Stava per buttarsi, l'ho afferrata con tutte le forze». Ne parlano su altre fonti

(Il quotidiano notizie.it ha riportato che:) Salvataggio eroico: uomo salvato da un tentativo di suicidio a Veglio - Un uomo salvato da un tentativo di suicidio grazie all'intervento tempestivo di un passante e dei soccorritori.

(Dalle pagine di fanpage.it si apprende che:) Tenta il suicidio lanciandosi da Ponte Milvio, i vigili urbani salvano una 32enne - Paura a Roma, dove ieri sera una 32enne voleva gettarsi da Ponte Milvio. Gli agenti della polizia locale in pattuglia sul Lungotevere l’hanno salvata. La donna è stata trasportata in ospedale.

(Come si legge su ilmamilio.it:) Tentato suicidio: salvato un 60enne dai carabinieri - Attimi di paura si sono vissuti nel primo pomeriggio di giovedì in via del Fagutale, vicino al ponte degli Annibaldi, dove un uomo di 60 anni, di origine romena, ha minacciato di suicidarsi ...