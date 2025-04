Gallerie Sestri Levante-Moneglia chiuse | i Comuni chiederanno lo stato di emergenza

Sestri Levante e i rappresentanti delle tre attività turistico ricettive che si trovano tra le Gallerie di Moneglia attualmente chiuse per motivi di sicurezza. Uno stop che risale allo scorso 27 marzo dopo alcune criticità. Genovatoday.it - Gallerie Sestri Levante-Moneglia chiuse: i Comuni chiederanno lo stato di emergenza Leggi su Genovatoday.it Nuovo incontro nel pomeriggio di venerdì tra l’amministrazione die i rappresentanti delle tre attività turistico ricettive che si trovano tra lediattualmenteper motivi di sicurezza. Uno stop che risale allo scorso 27 marzo dopo alcune criticità.

Gallerie di Moneglia chiuse, nuovo incontro tra il Comune di Sestri Levante e le attività turistiche. Moneglia (quasi) isolata: fino al 31 maggio chiuse anche le gallerie per Deiva. A rischio i ponti di Primavera. Sestri: in Consiglio le gallerie di Moneglia e lo striscione per Regeni. Chiuse al traffico anche le gallerie tra Moneglia e Deiva Marina. Gallerie di Moneglia, tempi lunghi per riaprire: “Un accesso in A12 per le ambulanze”. Le gallerie di Moneglia rimangono chiuse, ispezioni e tempi incerti per la riapertura. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive msn.com:) Sestri: in Consiglio le gallerie di Moneglia e lo striscione per Regeni - Il Consiglio comunale di Sestri Levante è convocato per mercoledì 16 alle ore 20:30 con il seguente ordine del giorno: 1 Approvazione verbale seduta consiliare del 28 novembre 2024 2 Approvazione verb ...

(Secondo quanto riportato da ilsecoloxix.it:) Gallerie di Moneglia, tempi lunghi per riaprire: “Un accesso in A12 per le ambulanze” - Tunnel a rischio stabilità tra Riva e Deiva: sopralluogo di Concessioni del Tirreno per creare un casello provvisorio a Moneglia. Semaforo “accorciato” per ...

(Il quotidiano msn.com ha riportato che:) Moneglia (quasi) isolata: fino al 31 maggio chiuse anche le gallerie per Deiva. A rischio i ponti di Primavera - Dopo le verifiche sono emerse "criticità strutturali" anche per i tunnel di levante: oggi unico accesso veicolare possibile è passando dai monti ...