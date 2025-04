Auto contromano sulla statale e sulla ciclabile nel parco | arrestato conducente ubriaco e con patente sospesa

Auto terminata con l'arresto di un uomo di 62 anni. Intorno alle 23 di venerdì un equipaggio della Polizia locale di Riccione, mentre pattugliava via Circonvallazione in direzione Rimini/Pesaro, ha notato una. Riminitoday.it - Auto contromano sulla statale e sulla ciclabile nel parco: arrestato conducente ubriaco e con patente sospesa Leggi su Riminitoday.it Ci sono stati momenti di alta tensione nella tarda serata di ieri, con una folle fuga interminata con l'arresto di un uomo di 62 anni. Intorno alle 23 di venerdì un equipaggio della Polizia locale di Riccione, mentre pattugliava via Circonvallazione in direzione Rimini/Pesaro, ha notato una.

Potrebbe interessarti anche:

Auto contro scooter sulla Pavese - gravissimo un 24enne

Sono molto gravi le condizioni del motociclista 24enne che nel pomeriggio del 9 aprile è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso ...

Auto contro moto sulla Pavese - gravissimo un 24enne trasportato a Parma

Un motociclista di 24 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale lungo la via Emilia Pavese appena fuori Castelsangiovanni, verso Pavia. Il ragazzo, di Borgonovo, era alla guida della sua ...

Inseguimento da film sulla Pontina : un'auto contromano in fuga dai carabinieri

Auto in fuga contromano sulla Pontina. Momenti di panico nella serata di ieri, sabato 5 aprile. Una vettura, intercettata dai carabinieri, si è data alla fuga lungo l'arteria che collega Roma e ...

Auto contromano sulla statale e sulla ciclabile nel parco: arrestato conducente ubriaco e con patente sospesa. Lecco, passeggiata a piedi (anche in galleria) sulla Statale 36: bloccata una donna. Selinunte, la pista ciclabile della discordia. Prende contromano la Statale e fa un frontale: 84enne a Torrette. Nuovo Codice della Strada: le corsie ciclabili diventeranno fuorilegge. Entra in vigore il nuovo Codice della Strada: cosa cambia per bici e monopattini. Ne parlano su altre fonti

() Auto in contromano sulla Statale, camionista sbarra la strada per farle da "scudo" - In Valsugana la conducente di un mezzo pesante si è trovata una vettura provenire in senso opposto e ha messo in atto una manovra estrema. Il suo racconto ...

(Come indicato da informazione.it:) Auto contromano sulla statale, una camionista mette di traverso il suo tir e la blocca - FONZANO. Ha bloccato coraggiosamente un'auto lungo la statale 47 della Valsugana, mettendosi con il camion di traverso per fermare il traffico e farle fare manovra. Sara De Bastiani, originaria di Fon ...

(Risulta da fonti di msn.com che:) Auto contromano, la camionista Sara blocca la statale col tir e salva una signora: «Ho agito d'istinto». Le foto su Instagram - lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino, per bloccare il traffico e consentire alla signora che guidava una Fiat 500 di fermarsi e rendersi conto di aver imboccato contromano l'arteria a ...