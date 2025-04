Yildiz titolare in Juve Lecce? Decisione presa | la scelta di Tudor sull’impiego del numero 10 bianconero

La Juventus di Tudor ospita questa sera all'Allianz Stadium il Lecce di Giampaolo. Il tecnico bianconero confermerà ancora titolare Kenan Yildiz. Il numero 10 della Juve agirà ancora da trequartista alle spalle di Dusan Vlahovic nel 3-4-2-1 di Tudor.Cambia però il suo compagno di reparto: l'altro trequartista dietro al serbo dovrebbe essere Teun Koopmeiners.

