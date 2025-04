Sorpresa per il nuovo club di Riccione è al 35 posto nella classifica mondiale di Dj Mag

Riccione ha già scalato le classifiche mondiali piazzandosi al 35° posto della classifica Dj Mag dei Top 100 club del Pianeta, risultando la più alta new entry del 2025 e primo tra i club italiani. Un riconoscimento per l’intera Riviera: il nome. Riminitoday.it - Sorpresa per il nuovo club di Riccione, è al 35° posto nella classifica mondiale di Dj Mag Leggi su Riminitoday.it A meno di un anno dalla sua nascita, Spaceha già scalato le classifiche mondiali piazzandosi al 35°dellaDj Mag dei Top 100del Pianeta, risultando la più alta new entry del 2025 e primo tra iitaliani. Un riconoscimento per l’intera Riviera: il nome.

Potrebbe interessarti anche:

Arco Club Riccione : stella d’argento al merito sportivo e medaglia per i risultati del giovane atleta azzurro

Un riconoscimento prestigioso, a suggello dell’alto livello degli atleti e dello staff tecnico, è arrivato alla società Arco Club Riccione da parte della Federazione italiana tiro con l’arco. La ...

Tudor Juve - è ufficialmente il nuovo allenatore bianconero! Il comunicato del club e la durata del contratto

di Redazione JuventusNews24Tudor Juve, il comunicato ufficiale sul nuovo allenatore: tutti i dettagli sull’annuncio dei bianconeri Igor Tudor è il nuovo allenatore della Juve: ufficiale il ...

Il Milan scalda la pista per l’attaccante : la strategia del club rossonero

Ultimo aggiornamento 23 Gennaio 2025 18:15 di redazione Il Milan ne approfitta degli ultimi giorni di mercato per mettere a frutto una pista caldissima in attacco: anche Conceicao festeggia. Sono ...

Sorpresa per il nuovo club di Riccione, è al 35° posto nella classifica mondiale di Dj Mag. Uno Space gratis per 5 mila, al nuovo club c'è Luciano dj e on line arrivano 15 mila richieste. Lo chef Valerio Braschi apre un nuovo ristorante a Milano: ecco quando e come si chiamerà. FIP Rise Riccione: spettacolo live su SuperTennix. Un anno fa l'annuncio del trasloco da Ibiza, lo Space balla con dj Luciano: una notte da 8 mila presenze. Emanuele Mazzeschi bella sorpresa nel torneo Open di Primavera al TC Riccione. Ne parlano su altre fonti

(Da quanto emerge da altarimini.it:) Nell’uovo di Pasqua di Riccione la sorpresa è Ermal Meta - L’evento arricchirà il calendario di iniziative pensato dall’amministrazione comunale per celebrare le festività e i ponti primaverili, confermando Riccione ... Meta con il nuovo album ...

(Lo rende noto chiamamicitta.it:) Arco Club Riccione e Francesco Gregori premiati dalla FitArco - Un riconoscimento prestigioso, a suggello dell’alto livello degli atleti e dello staff tecnico, è arrivato alla società Arco Club Riccione da parte della Federazione italiana tiro con l’arco. La ...