Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno | denunciato

Ruba una bici elettrica e si appresta a far perdere le proprie tracce a bordo di un treno, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e denunciato.Protagonista dell'episodio un minorenne, 16enne extracomunitario senza fissa dimora sul territorio italiano. Il giovane ha Rubato una bici in. Leccotoday.it - Ruba una bici elettrica e cerca di fuggire con il treno: denunciato Leggi su Leccotoday.it unae si appresta a far perdere le proprie tracce a bordo di un, ma viene individuato dalle forze dell'ordine e.Protagonista dell'episodio un minorenne, 16enne extracomunitario senza fissa dimora sul territorio italiano. Il giovane hato unain.

